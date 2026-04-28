新潟県加茂市は28日、急性大動脈解離で救急搬送され、入院していた藤田明美市長が28日に退院したと発表しました。 藤田明美市長は3月4日午前9時半から開かれていた加茂市議会の3月定例会に出席していましたが、午後に体調不良を訴え、ドクターヘリで県央基幹病院に救急搬送されました。 搬送先の病院で検査を行った結果、急性大動脈解離であると診断され、手術を行い、入院していました。 その後順調に回復し、28日に退院