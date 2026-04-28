【モデルプレス＝2026/04/28】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が4月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】21歳KPOP美女「膝下の長さがレベチ」美脚スラリの黒ミニワンピース姿◆ウォニョン、黒ミニワンピ姿披露ウォニョンは、黒のミニワンピースに黒のハイヒールパンプスを合わせた姿を披露。スラリと伸びた脚を際立たせている。また、ウォニョンは映画「プラダを着た悪