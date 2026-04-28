28日午前、広島県三次市の製薬工場でエタノールが入ったタンクが爆発し、5人が負傷しました。事故があったのは、広島県三次市にある「丸善製薬」の工場です。警察と消防によると、午前11時半ごろ、付近の住民から「タンクが爆発した」などと通報がありました。近くの会社に勤務「大きな音が2回して、結構窓ガラスが揺れたような感じがした」火はおよそ3時間後に消し止められましたが、タンクの付近で作業をしていた20代から30代の