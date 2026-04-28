住まいの相談窓口「くふうイエタテカウンター」、住宅イベント「くふうイエタテフェア」を運営するくふう住まいは、2026年4月23日、提携する全国の住宅会社や工務店を対象に実施した「中東情勢悪化が住宅資材・住宅購入に与える影響」に関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は2026年4月20日〜22日の期間、全国の住宅会社・工務店の経営者、支店長、営業担当者など70社を対象に、インターネットによるアンケート方式で実施