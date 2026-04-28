【モデルプレス＝2026/04/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が4月27日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットを公開し、話題となっている。【写真】人気韓国アイドル「セクシーすぎる」美ボディ輝くボディスーツ姿◆ニンニン、ボディスーツ姿公開ニンニンは撮影のオフショットを多数投稿。美しい肩が際立つホルターネックのボディスーツ姿で、ミニ丈のボトムスからは透け感のあるタイツを履