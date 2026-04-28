【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が27日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。チャンネル内の人気企画「1人賛否」を終了することを発表した。【写真】粗品のウェディングフォト◆粗品、人気企画「1人賛否」終了発表粗品は「大切なお知らせ」と題した動画を公開し、冒頭で「『1人賛否』やめます」と、毎週月曜日の恒例となっていた人気企画の終了を報告。理由については「自分のステージが1つ上がった