株式会社キャリアデザインセンターが運営する、女性の転職に特化した転職サイト「女の転職ｔｙｐｅ」は、働く女性２８４人を対象に「転職活動」のアンケートを実施した。求人を見る際に応募の決め手になる情報は何かと尋ねたところ、「給与や賞与」が７２．９％で最も多い結果となった。次いで、「仕事内容の具体さや身につくスキル」が５２．１％、「休みの取りやすさや残業の少なさ」が５１．４％と続き、複数の条件をシビア