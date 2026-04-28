株式会社キャリアデザインセンターが運営する、女性の転職に特化した転職サイト「女の転職ｔｙｐｅ」は、働く女性２８４人を対象に「転職活動」のアンケートを実施した。

求人を見る際に応募の決め手になる情報は何かと尋ねたところ、「給与や賞与」が７２．９％で最も多い結果となった。次いで、「仕事内容の具体さや身につくスキル」が５２．１％、「休みの取りやすさや残業の少なさ」が５１．４％と続き、複数の条件をシビアにチェックする傾向がうかがえる。

気になる企業は、応募前に求人票以外もチェックするかを尋ねたところ、「チェックする」と回答した人が９３．０％で、ほぼ全員が求人票以外の情報も確認していることがわかった。確認先としては「企業のホームページ」が７９．２％で最も多く、次いで「口コミサイト」が５５．６％。他にも「検索エンジンでの評判検索」が２４．６％、「企業の公式ＳＮＳ」が２２．２％と続いた。

転職活動で生成ＡＩを活用しているかどうか尋ねたところ、「活用している」５７．４％、「活用していない」４２．６％で、活用している人がやや多数派。活用シーンとしては、「履歴書や職務経歴書の作成」が４４．４％で最も多く、「自己分析や志望動機の壁打ち」３０．３％、「面接の練習・対策」２２．９％、「企業への返信メール等の作成」２２．５％と続いた。

転職を考えたきっかけとして最も多かったのは、「年収が低い」で５０．７％。次いで、「人間関係がよくない」２８．２％、「リモートワークができない」２３．２％、「スキルが身につかない」２０．８％などが続く。その他の理由には、「正社員になりたいから」「やりたい仕事ではないポジションになったため」「結婚に伴い転居するため」などがあがった。

転職活動中にスカウトメールやＤＭを受け取った際に、応募意欲に変化があるかを聞いたところ、「やや応募意欲が高まる」が５４．６％と最も高く、「かなり応募意欲が高まる」１９．６％と合わせると、７４．２％の人が応募意欲が高まると回答した。今回の調査からは、働く女性が「自分に合う職場を、自分の手で賢く探している」姿が見えてきた。