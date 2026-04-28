アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が26日、自身のXを更新。アニメ『チェンソーマン』マキマのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】顔＆服装そっくり！『チェンソーマン』マキマ姿の大谷映美里大谷はXで「赤髪にしたので、チェンソーマンのマキマさんのコスプレをしてみました！」と報告。あわせて『チェンソーマン』マキマのコスプレ写真を3枚投稿した。白シャツ＆黒ネクタ