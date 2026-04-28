ブラック加飾で際立つ個性2020年代半ばに入り、自動車のデザインはこれまで以上に「個性の出し方」が重視されるようになっています。特に近年は、外装パーツをブラックで統一することで精悍さを際立たせる手法が各メーカーで広く採用されており、特別仕様車として展開されるケースも増えてきました。そうした流れの中で、トヨタの主力モデルにも新たな魅力が加えられています。【画像】超カッコイイ！ これが“激渋ブラック”