今年の春の褒章の受章者が発表され、大分県内在住者では5人が選ばれています。 【写真を見る】春の褒章大分県内から5人受章 長年業務に励み、模範となった人に贈られる黄綬褒章に選ばれたのは、鉱山保安業務で臼杵市の植木善也さん（64）。建設業で竹田市の友岡孝幸さん（67）。行政書士業で大分市の堀康代さん（71）の3人です。 藍綬褒章には、社会福祉分野で貢献したとして別府市の民生・児童委員、板井恵子さん（75）。更