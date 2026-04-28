お笑いタレントのヒロミが28日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。コメンテーターでモデルのアンミカに俳優松平健とのコラボロケをお願いした。番組のオープニングで松平健が27日、横浜市「横浜・八景島シーパラダイス」に来場して「晴れ祈願」の「マツケンサンバ」ならぬ「「マツケンSUNバ」を披露した姿が流れた時だった。現地周辺は朝方こそ雨が降っていたが、マツケンが登場するころには晴れていた。この光