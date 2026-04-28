「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第1試合で、BEAST Xのキャプテン・東城りお（連盟）が、スタジオの熱気を一変させるような眩いオーラを放って入場。勝負の厳しさが漂う会場に、一筋の華やかな光を投げかけた。【映像】際立つ美肌 東城りお、スタイル抜群の入場シーンその攻撃的な雀風と、モデル顔負けの美貌、そしてスレンダーなスタイルから「ミス・パーフェクト」の異名を持つ東城。この日は