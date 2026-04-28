NHK連続テレビ小説「風、薫る」に大山捨松役で出演する多部未華子（37）が27日、都内の同局で取材に応じた。大山捨松は「鹿鳴館の華」と呼ばれた実在の人物。ヒロイン2人に大きな影響を与える役で、視聴者からは華麗なドレス姿でも注目されるが「1人だけ異質（笑い）」と、楽しく演じている様子だ。朝ドラは、ヒロインを務めた「つばさ」以来、実に17年ぶりの出演。「久しぶりでうれしいな、っていう懐かしさもありつつ、すごく新