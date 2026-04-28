この記事をまとめると ■クルマのライトは安全性向上のため進化を続けている ■用途別に多様な補助灯や新技術を投入したライトが存在する ■先進技術で視認性と制御性はひと昔前よりも大幅に向上した クルマのライトはここまで進化した ひと昔前のクルマのヘッドライトは、ロービームとハイビームの切り替えだけのシンプルなものだったが、2020年4月からオートライトが義務化されて以降、ライト関係の進化が続き、いまではけっこ