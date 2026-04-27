ものまねタレント・りんごちゃんが２６日、自身のインスタグラムを更新。激変ショットでファンを驚かせた。ウエーブをかけた金髪ショートヘア姿とともに「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。※写真はウィッグです」と投稿したりんごちゃん。涙袋のくっきりライン、口ピアスが存在感抜群の最新ショットを披露した。この投稿にファンからは「どんどん綺麗になっていく」「どこの美人さん？」などの声のほか、「倖田