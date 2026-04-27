この春、着るだけで心が躍るランジェリーコアに挑戦してみない？そこで今回は、韓国っぽな「レディなコルセット」コーデ＆アイテムをご紹介します。Tシャツにレイヤードするスタイルは即しゃれ見え♡ ボディラインをきれいに見せてくれるアイテムにも注目です。【レディなコルセット】は韓国っぽにシフトコルセットは隠すもの？いいえ！今季はレイヤード前提で見せるアイテムが豊富に登場。存在感があるからKアイドルの衣装気