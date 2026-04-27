K-POPアイドルの衣装気分♡ 韓国っぽな【レディなコルセット】コーデ＆アイテムをCHECK
この春、着るだけで心が躍るランジェリーコアに挑戦してみない？そこで今回は、韓国っぽな「レディなコルセット」コーデ＆アイテムをご紹介します。Tシャツにレイヤードするスタイルは即しゃれ見え♡ ボディラインをきれいに見せてくれるアイテムにも注目です。
【レディなコルセット】は韓国っぽにシフト
コルセットは隠すもの？いいえ！今季はレイヤード前提で見せるアイテムが豊富に登場。
存在感があるからKアイドルの衣装気分で着こなすのがちょうどいい♡
Cordinate コルセットのえっちみは半端丈スカート＆タイツでセーブ
コルセットを自然に着るならTシャツの上に重ねて。文学少女のような上品な装いでミーハーな韓国ガールを彷彿させる♡
Cordinate グレートーンでシンプルにまとめてオトナな脱・定番プレッピーを狙う！
コルセットでレイヤードコーデを引き締めてしゃれ度加速！
コルセットビスチエ 4,290円／Comyu ロングTシャツ（キャミソールとセット）9,888円／HUNCH（HANA SHOWROOM）シャツ 6,590円／ZARA（ザラ）プリーツスカート 8,800円／PELLICULE ヘアピン（2個セット）1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON レースタイツ 1,650円／靴下屋（Tabio）バレエスニーカー 12,100円／プーマ ソックス／スタイリスト私物
Item 【NADIA FLORES EN EL CORAZON】ビスチエ
ボディラインをきれいに見せるワイヤー入り。
Item 【mieya mieya】バラつきコルセットビスチエ
マニッシュにもカジュアルにも◎。バラは取り外し可能。
撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子
加藤ナナ
村瀬紗英