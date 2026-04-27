K-POPアイドルの衣装気分♡ 韓国っぽな【レディなコルセット】コーデ＆アイテムをCHECK

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この春、着るだけで心が躍るランジェリーコアに挑戦してみない？そこで今回は、韓国っぽな「レディなコルセット」コーデ＆アイテムをご紹介します。Tシャツにレイヤードするスタイルは即しゃれ見え♡ ボディラインをきれいに見せてくれるアイテムにも注目です。

【レディなコルセット】は韓国っぽにシフト

コルセットは隠すもの？いいえ！今季はレイヤード前提で見せるアイテムが豊富に登場。

存在感があるからKアイドルの衣装気分で着こなすのがちょうどいい♡

Cordinate コルセットのえっちみは半端丈スカート＆タイツでセーブ

コルセットを自然に着るならTシャツの上に重ねて。文学少女のような上品な装いでミーハーな韓国ガールを彷彿させる♡

コルセットレースビスチエ 4,950円／Little Trip to Heaven Tシャツ 4,733円／Birthdayroom（アンティローザ）スカート 4,620円／Comyu イヤリング 660円／パリスキッズ 原宿店 サンダル 9,790円／TINA:JOJUN その他／スタイリスト私物

Cordinate グレートーンでシンプルにまとめてオトナな脱・定番プレッピーを狙う！

コルセットでレイヤードコーデを引き締めてしゃれ度加速！

コルセットビスチエ 4,290円／Comyu ロングTシャツ（キャミソールとセット）9,888円／HUNCH（HANA SHOWROOM）シャツ 6,590円／ZARA（ザラ）プリーツスカート 8,800円／PELLICULE ヘアピン（2個セット）1,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON レースタイツ 1,650円／靴下屋（Tabio）バレエスニーカー 12,100円／プーマ ソックス／スタイリスト私物

Item 【NADIA FLORES EN EL CORAZON】ビスチエ

ボディラインをきれいに見せるワイヤー入り。

ビスチエ 7,590円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Item 【mieya mieya】バラつきコルセットビスチエ

マニッシュにもカジュアルにも◎。バラは取り外し可能。

バラつきコルセットビスチエ 12,600円／mieya mieya

撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子

加藤ナナ

村瀬紗英

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