武豊騎手の騎手生活40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、4月28日から東京・銀座三越で開催される。会場には日本ダービー6勝のトロフィーや勝負服、歴史的瞬間を収めた写真パネルなどが並び、国内外で積み重ねてきた軌跡を体感できる内容となっている。展示は、デビュー前から現在に至るまでを一連の流れとしてたどる構成。これまでの歩みを振り返る内容となっており、武騎手自身も会場を見て思いを