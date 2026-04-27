◆■約2カ月半ぶりに出場 4月26日、ライジングゼファー福岡は、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦の終了に伴い、白谷柱誠ジャックが特別指定選手としての活動を終了したことを発表した。 白谷は福岡大学附属大濠高校に在学中の16歳。四日市メリノール学院中学校時代から飛び級で世代別日本代表に招集されてきた有望株で、高校入学後も身長194センチを誇る“怪物1年生”と