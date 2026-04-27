GW前半はピザハットがおトク！ 最大3091円OFFの「肉の日 2枚セット」など肉ピザ3種が4月28日・29日限定で大特価4月28日（火）と29日（水・祝）の2日間、ピザハットが毎月恒例の「肉の日」キャンペーンを一部を除く全国の店舗で開催します。注目は、お持ち帰りで最大3091円OFFとなる「肉の日 2枚セット」。大人気の「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」のMサイズ2枚が、持ち帰りの場合2929円で堪能できます。