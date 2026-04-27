寒暖差が大きい今の季節は、脱ぎ着しやすいカーディガンを持っていると◎ そこで今回は、40・50代におすすめしたい「優秀カーディガン」を【ハニーズ】とハニーズの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】よりピックアップ。シンプルなのに一癖あるデザインで、周りと差をつけるアイテムをチョイスしました。ぜひ、今季のワードローブに追加してみて。 ビジュー釦でさり