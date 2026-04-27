アニメ『進撃の巨人』の名曲の数々を、アニメ映像とともに体感する「『進撃の巨人』オーケストラコンサート」。2021年の国内初演ののち、『The Official Concert- Beyond the Walls World Tour-』として昨年よりニューヨーク・カーネギーホール、ロサンゼルス・ドルビーシアター、ロンドン・ウェンブリーアリーナなど全世界で展開され累計24万人を動員するなど、公式で行われる海外コンサートとして世界的な成功を収めた公演が、