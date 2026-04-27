県の職員としてやまぐちの歴史を知り、同期との絆も深めてもらおうと27日、新入職員が知事とともに「萩往還」を歩きました。午前9時40分、県庁の藩庁門を出発したおよそ190人の県の新入職員…萩往還を村岡知事と一緒にあるくこの研修は2018年から行われている恒例行事です。およそ12キロの道のりでは萩往還などについて学びます。やまぐち萩往還語り部の会「ああいう風に石を敷かないとすぐに道が崩れてしまう」萩往還は、萩城から