岩国市で27日、新たな市道の開通を前に地元の小学生が正しい横断歩道の渡り方を学びました。児童「右よし、左よし、右よし」27日は岩国警察署の署員らが川下小学校の児童に正しい横断歩道の渡り方を教えました。5月に開通するこの楠中津線は岩国錦帯橋空港へのアクセスの円滑化や、住宅が密集する川下地区の避難導線確保を目的に市が整備を進めてきました。岩国南バイパスとアメリカ軍岩国基地に近い市道尾津町48号線を結ぶおよそ8