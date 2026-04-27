TikTokが、Apple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー (Listening Party)」（以下、リスニングパーティー）を日本で初展開する。このたび第一弾アーティストに大森元貴が決定した。「リスニングパーティー」は、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら、互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供する機能。Apple