老朽化に伴い、建て替えられた福岡市早良区の原交番の落成式が27日、行われました。福岡市早良区の原交番の落成式には27日、早良警察署長や地元の人などおよそ30人が出席しました。■早良警察署・岩下耕造署長「地域の安全安心を守るシンボルとして、皆様に喜んでいただけるものと確信しています。」原交番は築50年以上が経過し、施設が老朽化していたため、去年6月から建て替え工事が行われていました。交番には新たに「相談室」