Ｊ１横浜Ｍは２７日、冒頭１５分公開の全体練習を横須賀市内で行った。２５日の浦和戦（埼玉）は、３―２で４試合ぶりの勝利。２９日の千葉戦（フクアリ）は、前回ホームで２―０と勝利を収めている相手だけに連勝を狙いたいところだ。ＤＦ諏訪間幸成は、プロ２季目の今季は４試合に出場。浦和戦では終盤から出場し、今季初めてピッチ上で勝利のホイッスルを聞いた。この瞬間について諏訪間は「素直にうれしかった。こういう勝