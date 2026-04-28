ボクシングの元２階級制覇王者・亀田和毅（３４＝ＴＭＫ）がＹｏｕＴｕｂｅ「ＴＭＫＢＯＸＴＶ」で注目の大一番を占った。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで激突する。和毅は「（予想は）めっちゃ難しいな。井上チャンピオンも、ああいう選手とやったことがない。（中谷は）身長が高くてリーチが長くて、日本人じ