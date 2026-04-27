マンチェスター・ユナイテッドがアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンに関心を寄せているようだ。26日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。契約満了に伴い今シーズン限りで退団するブラジル代表MFカゼミーロの後釜確保が、今夏の移籍市場における最優先事項となっているマンチェスター・ユナイテッド。ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンやレアル・マドリード