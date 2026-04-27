ヘアドライヤーという日常的なプロダクトが、「移動」という文脈の中で再定義されようとしています。ダイソンは、「Dyson Supersonic™ Travel ヘアドライヤー」の発売を記念し、羽田空港第3ターミナルにてポップアップイベントを開催しています。会期は2026年4月25日から5月6日まで。会場では新製品の体験に加え、特大スーツケースをモチーフにしたフォトスポットなども展開されています。Courtesy of Dyson「トラベル」を再