ダイソンが提案する“移動する身支度”。羽田空港で体験する「Supersonic™ Travel」という選択
ヘアドライヤーという日常的なプロダクトが、「移動」という文脈の中で再定義されようとしています。ダイソンは、「Dyson Supersonic™ Travel ヘアドライヤー」の発売を記念し、羽田空港第3ターミナルにてポップアップイベントを開催しています。会期は2026年4月25日から5月6日まで。会場では新製品の体験に加え、特大スーツケースをモチーフにしたフォトスポットなども展開されています。
Courtesy of Dyson
「トラベル」を再設計するプロダクト 今回登場した「Dyson Supersonic™ Travel ヘアドライヤー」は、従来モデルと比較して32％小型化、25％軽量化を実現しながらも、パワフルさを維持したモデルです。さらにシリーズ初となるユニバーサル電圧対応を備え、海外での使用も可能になりました。実際に会場で話を聞くと、最上位モデルである「Dyson Supersonic Nural™ Shineヘアドライヤー」と比較すると機能は集約されていますが、日常使いとしては十分な性能を備えているとのことです。
photo by ©FASHION HEADLINE
すでにダイソンのドライヤーを使用しているユーザーにとっても、アタッチメントが共通であるため、2台目としての使い分けがしやすい設計となっています。さらに、これまでアダプター式だった電源プラグが、よりスマートな仕様へと置き換えられたことで、携帯時の負担も軽減されています。こうした細部の更新からも、「持ち運ぶこと」を前提とした設計思想が見えてきます。
羽田空港という場所 会場となっているのは、羽田空港第3ターミナル4階・広小路。国際線の利用者が行き交うこの場所は、グローバルな移動の起点でもあります。当初はインバウンド需要を見据えた施策のようにも見えますが、実際には海外へ向かう日本人に向けた提案としての側面が強いように感じられます。旅に出る前の限られた時間、あるいは帰国後の余韻の中で、身支度を整えるという行為。その延長線上に、このプロダクトは位置付けられています。
photo by ©FASHION HEADLINE
“移動する生活”のためのデザイン 軽量化や電圧対応といった機能は、単に旅行のためだけのものではありません。ジムやサウナ、ランニングなど、日常の中で「外出先で身支度を整える」機会が増えている現在、使い慣れた道具を持ち運び、どこでも同じクオリティを再現するというニーズは確実に広がっています。このドライヤーは、そうしたライフスタイルの変化を前提に設計されているようにも見えます。自宅と外出先の境界が曖昧になり、生活そのものが移動とともにある時代において、「持ち運べる日常」という価値が生まれているのかもしれません。
photo by ©FASHION HEADLINE
体験としてのポップアップ イベント会場では、製品体験だけでなく、巨大なスーツケースの中に入り撮影できるフォトスポットが設置されています。この演出は、「トラベル」というコンセプトを視覚的に体験させる装置として機能しています。プロダクト単体ではなく、体験として提示することで、ダイソンが提案する新しい日常のあり方がより具体的に浮かび上がります。
photo by ©FASHION HEADLINE
日常を持ち運ぶということ Dyson Supersonic™ Travelは、単なる小型ドライヤーではありません。それは、場所に縛られない生活、移動とともにある身支度、そして自分のスタンダードをどこでも維持するためのツールです。空港という“通過点”に設けられたこのポップアップは、そうした変化を象徴する場として機能しているようにも見えます。
INFORMATION
Dyson Supersonic™ Travel ヘアドライヤー 羽田空港 POP UP EVENT
期間：2026年4月25日（土）〜5月6日（水・祝）
時間：10:00〜19:00
会場：羽田空港 第3ターミナル 4階 広小路
参加費：無料（予約不要）
「トラベル」を再設計するプロダクト 今回登場した「Dyson Supersonic™ Travel ヘアドライヤー」は、従来モデルと比較して32％小型化、25％軽量化を実現しながらも、パワフルさを維持したモデルです。さらにシリーズ初となるユニバーサル電圧対応を備え、海外での使用も可能になりました。実際に会場で話を聞くと、最上位モデルである「Dyson Supersonic Nural™ Shineヘアドライヤー」と比較すると機能は集約されていますが、日常使いとしては十分な性能を備えているとのことです。
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すでにダイソンのドライヤーを使用しているユーザーにとっても、アタッチメントが共通であるため、2台目としての使い分けがしやすい設計となっています。さらに、これまでアダプター式だった電源プラグが、よりスマートな仕様へと置き換えられたことで、携帯時の負担も軽減されています。こうした細部の更新からも、「持ち運ぶこと」を前提とした設計思想が見えてきます。
羽田空港という場所 会場となっているのは、羽田空港第3ターミナル4階・広小路。国際線の利用者が行き交うこの場所は、グローバルな移動の起点でもあります。当初はインバウンド需要を見据えた施策のようにも見えますが、実際には海外へ向かう日本人に向けた提案としての側面が強いように感じられます。旅に出る前の限られた時間、あるいは帰国後の余韻の中で、身支度を整えるという行為。その延長線上に、このプロダクトは位置付けられています。
photo by ©FASHION HEADLINE
“移動する生活”のためのデザイン 軽量化や電圧対応といった機能は、単に旅行のためだけのものではありません。ジムやサウナ、ランニングなど、日常の中で「外出先で身支度を整える」機会が増えている現在、使い慣れた道具を持ち運び、どこでも同じクオリティを再現するというニーズは確実に広がっています。このドライヤーは、そうしたライフスタイルの変化を前提に設計されているようにも見えます。自宅と外出先の境界が曖昧になり、生活そのものが移動とともにある時代において、「持ち運べる日常」という価値が生まれているのかもしれません。
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体験としてのポップアップ イベント会場では、製品体験だけでなく、巨大なスーツケースの中に入り撮影できるフォトスポットが設置されています。この演出は、「トラベル」というコンセプトを視覚的に体験させる装置として機能しています。プロダクト単体ではなく、体験として提示することで、ダイソンが提案する新しい日常のあり方がより具体的に浮かび上がります。
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日常を持ち運ぶということ Dyson Supersonic™ Travelは、単なる小型ドライヤーではありません。それは、場所に縛られない生活、移動とともにある身支度、そして自分のスタンダードをどこでも維持するためのツールです。空港という“通過点”に設けられたこのポップアップは、そうした変化を象徴する場として機能しているようにも見えます。
INFORMATION
Dyson Supersonic™ Travel ヘアドライヤー 羽田空港 POP UP EVENT
期間：2026年4月25日（土）〜5月6日（水・祝）
時間：10:00〜19:00
会場：羽田空港 第3ターミナル 4階 広小路
参加費：無料（予約不要）