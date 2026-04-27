グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の大平祥生（２６）が２７日、グループの公式サイトで５月３１日をもってグループでの活動を終了し、所属事務所の株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約も終了すると発表された。同サイトは「大平祥生に関するご報告」と題して、「このたび、大平祥生は、２０２６年５月３１日をもちまして、株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を