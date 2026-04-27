明星工業がしっかり。前週末２４日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の５９０億円から６００億円（前の期比９．５％減）へ、営業利益が６５億円から７６億円（同２８．４％減）へ、純利益が５４億円から５４億５０００万円（同３５．５％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視されている。下期以降に工事採算性が改善し、上期に発生した人件費増加などのコスト増を