米独立リーグ、アトランティック・リーグのロングアイランド・ダックスに所属するトレバー・バウアー投手（35）が26日（日本時間27日）、ランカスター戦で無安打無得点試合を達成した。7回制の試合で84球を投げ、1四球で7奪三振だった。バウアーはレッズに所属していた20年にサイ・ヤング賞を受賞。23年にDeNAに入団し、19試合で10勝4敗、防御率2・76の好成績を残した。25年に2年ぶりに復帰も21試合で4勝10敗、防御率4・51