山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）の特別映像が解禁された。【動画】個性豊かなキャラクターたちが紹介された特別映像解禁2022年にドラマが放送され、その反響の大きさから2024年1月にはスペシャルドラマを挟み、続編となる「シーズン2」も制作、そして、昨年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマを放送するなど、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして話題を集めた『