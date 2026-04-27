17歳で高校を飛び出し、喫茶店オーナーへ――その裏には何があったのか。華やかな成功譚の陰で揺らぐ経歴と資金の謎。実弟の証言から、占い師として一世を風靡した細木数子氏の実像に迫る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ノンフィクション作家・溝口敦氏の文庫新刊『細木数子 魔女の履歴書』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆疑惑のミス渋谷たし