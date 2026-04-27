ミャクミャクが楽しめる公式カフェ「EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」がオープン！2025年に開催された大阪・関西万博で大きな話題を集めた公式キャラクター・ミャクミャクが、カフェになって帰ってきました！ ミャクミャクの世界観を五感で楽しめる、期間限定の公式カフェが「リンクス梅田」にオープンします。 店内にはミャクミャクのモチーフがあちこちに散りばめられ、どこを切り取っても思わず写真