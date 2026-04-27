2025年に開催された大阪・関西万博で大きな話題を集めた公式キャラクター・ミャクミャクが、カフェになって帰ってきました！ ミャクミャクの世界観を五感で楽しめる、期間限定の公式カフェが「リンクス梅田」にオープンします。



店内にはミャクミャクのモチーフがあちこちに散りばめられ、どこを切り取っても思わず写真に残したくなります。ポップでかわいいカフェ空間そのものを楽しめるのも、この公式カフェならではの魅力です。



ミャクミャクの魅力がたっぷり詰まったオリジナルメニューを紹介

カフェを手掛けるのはお芋スイーツ専門店「らぽっぽファーム」で、素材のおいしさに定評のあるブランドならではの、こだわりメニューがそろいます。

万博会場で大人気だった「ミャクミャク焼き」をはじめ、らぽっぽリンクス梅田店限定のメニューやスイーツ、ドリンクが登場！ ミャクミャク焼きは、季節に合わせてさまざまなカラーで展開し、見て楽しい、食べておいしい一品です。

イートインメニューはA、Bから選べます。どちらもミャクミャクをデザインしたオリジナルグッズ付き！ ここでしか手に入らない限定グッズは、ファンならぜひチェックしたいアイテムです。

A：ミャクミャクをモチーフにした「おいもバーガープレート」 4950円

B：見た目も楽しめる「ミャクミャクスイーツプレート」 4950円



かわいらしいミャクミャクに囲まれながら、オリジナルメニューを味わい、万博の思い出を語り合う楽しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

かわいいミャクミャクがあしらわれたテイクアウトメニューも！ 数に限りがあるので、お買い求めはお早めに！

予約はすでに受け付けているので、気になる方は要チェックです。期間限定の特別なカフェに、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。



■EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店

住所：大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 1

TEL：080-6079-8950

期間：2026年4月27日（月）〜10月31日（土）

時間：10〜21時（LO店内20時、テイクアウト21時）

アクセス：阪急梅田駅から徒歩約4分、またはJR大阪駅から徒歩約6分

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Text：わらきち



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

