「特別な才能がなければ、お金持ちにはなれない」――そんな思い込みを打ち破り、独自の戦略と行動力でビジネスインフルエンサーの頂点に登り詰めた人物がいる。「人生逃げ切りサロン」を創設し、累計4万人超の参加者を誇るやまもとりゅうけん氏だ。「人生逃げ切りサロン」は、年商10億円を超えている知識共有プラットフォーム「Brain」の社長・迫佑樹氏などを筆頭に、数々のビジネス系インフルエンサーを輩出している実力派オン