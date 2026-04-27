元KSB瀬戸内海放送アナウンサーで、現在フリーの白戸ゆめの（30）が26日、インスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。「おはよう今日はいよいよお渡し会待ってます」とイベントを告知し、黄色のビキニ姿をアップした。ホルターネックのビキニ姿で左腕を大きく上げたポーズを決め、丸いバストと美ワキを強調させている。この投稿にフォロワーからは「お椀型の胸綺麗な肌」「誘惑されちゃう」「たまらんね」「めちゃくちゃ可