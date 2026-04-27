カジサック、タモリへの発言「本音です」 真意も明かす「否定しているわけじゃない」
お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が、26日配信のコンビのYouTubeチャンネルに出演。ヒカルのYouTubeに、カジサックとして出演した際、タモリに対して発したフレーズが騒動化していることを受け、自身の思いを改めて伝えた。
【動画】カジサック、タモリへの発言について本音で語る
西野亮廣が「オレ、ブチギレてますよ（笑）」と切り出すと、梶原は「はっきり言った方がいいよな。オレの悪いところ、出ます。言い訳します」と前置き。「発端となったヒカルチャンネル。さんまさんと中居さんとやっていたやつのパロディなんよ。そこで、その話になった。まず、教えてほしいねんけど、ヒカルくんってああいう子やん。何も悪くないと思う。思っていることを言った。急に、あれぶっこみだした。画角にオレ入ってる。オレもなんか変な顔なっているし、最終的に振られた…っていうことやねんけど、この時の立ち回り難（むず）ない？」とぶっちゃけた。
続けて「まず先に言っておくけど、タモリさんに対してのやつは本音です。これははっきり言います。ただ、プレイヤー的に（あの場面で）やっぱああなっちゃう。どうしてええねやって。それで、振られた。ウソつきたくない、変な感じでゆるっと本音を言う…みたいなプレースタイル。タモリさんが『おもんない』とは言ってない。『あんまですね』って言った」と笑いを交えて話していった。
その真意として「西野が、タモリさんのことめっちゃ好きっていうのはわかんねん。でも、オレは違うねん。オレの中では『おもろい・普通・嫌い』やねん。タモリさんは普通やねん。まったく嫌いじゃないよ。『いいとも』でお世話になっていたし。でも、オレはタモリさんの笑いで育ってないから。タモリさんの笑いを否定しているわけじゃない。それが『あんま』になった。サービスでやっちゃうやん」と伝えていた。
ヒカルのYouTubeチャンネルで、ヒカルは「タモリさんって、子どもの頃見ていた時に面白さがわからなかったんですよ。イグアナの真似とかしていて、面白くないやん。要は、博識っていう面白さなんですか？」ってコメント。梶原は、なんとも言えない表情でこの話題を聞きながら、タモリのことを面白いと思うか否かを向けられると「オレは、タモリさんにまったくハマらなかった人」と返答するも、ヒカルから追及され「ぶっちゃけていこうか。お笑いでもなんでも好みってあるやん？オレは正直そんなですよ」と話していた。
【動画】カジサック、タモリへの発言について本音で語る
西野亮廣が「オレ、ブチギレてますよ（笑）」と切り出すと、梶原は「はっきり言った方がいいよな。オレの悪いところ、出ます。言い訳します」と前置き。「発端となったヒカルチャンネル。さんまさんと中居さんとやっていたやつのパロディなんよ。そこで、その話になった。まず、教えてほしいねんけど、ヒカルくんってああいう子やん。何も悪くないと思う。思っていることを言った。急に、あれぶっこみだした。画角にオレ入ってる。オレもなんか変な顔なっているし、最終的に振られた…っていうことやねんけど、この時の立ち回り難（むず）ない？」とぶっちゃけた。
その真意として「西野が、タモリさんのことめっちゃ好きっていうのはわかんねん。でも、オレは違うねん。オレの中では『おもろい・普通・嫌い』やねん。タモリさんは普通やねん。まったく嫌いじゃないよ。『いいとも』でお世話になっていたし。でも、オレはタモリさんの笑いで育ってないから。タモリさんの笑いを否定しているわけじゃない。それが『あんま』になった。サービスでやっちゃうやん」と伝えていた。
ヒカルのYouTubeチャンネルで、ヒカルは「タモリさんって、子どもの頃見ていた時に面白さがわからなかったんですよ。イグアナの真似とかしていて、面白くないやん。要は、博識っていう面白さなんですか？」ってコメント。梶原は、なんとも言えない表情でこの話題を聞きながら、タモリのことを面白いと思うか否かを向けられると「オレは、タモリさんにまったくハマらなかった人」と返答するも、ヒカルから追及され「ぶっちゃけていこうか。お笑いでもなんでも好みってあるやん？オレは正直そんなですよ」と話していた。