「ニャンだこれは？」 動くしっぽに興味津々YouTubeチャンネル「Monique Spanjaard」では、スコティッシュフォールドの子猫が自分のしっぽで遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「史上とってもかわいい猫」「とてもかわいくてふわふわ！」などの声が続出しました。【画像5枚】爆笑！これが、自分のしっぽの存在に気付いてしまったスコティッシュフォールドの「表情」です！注目を集めたのは「Scottish Fold attacks his