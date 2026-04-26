Google、Pixel向け「Android 17 QPR1 Beta 1」を提供開始！2026年9月分のFeature Dropを先に試せる。現時点では不具合の修正など
Googleは22日（現地時間）、同社が開発・提供するスマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」におけるベータプログラム「Android Beta Program」（ https://g.co/AndroidBeta ）において新たに次期バージョン「Android 17」における最初のQuarterly Platform Releases（QPR）となる「Android 17 QPR1 Beta 1」（ https://developer.android.com/about/versions/17/get-qpr?hl=en ）を提供開始したとお知らせしています。
すでにこれらの機種においてAndroid Beta Programに登録している場合にはネットワーク経由によるソフトウェア更新にてアップデートが可能となっているほか、Factory ImagesやOTA Imagesも公開されています。更新後のビルド番号は「CP31.260403.005.A1」、セキュリティパッチレベルは「2026-04-05」、Google Play servicesは「26.11.36」。その他、Android 17 QPR1 Beta 1の変更点は主に不具合の修正となっているとのこと。
一方、新機能については具体的には明らかにされていませんが、Android 17 QPR1 Beta 1は今年5〜6月に提供開始予定のAndroid 17の最終版をベースにさらにアップデートを継続し、修正や改善を加えているとのことで、アプリの開発に影響を与えるAPIの変更は含まれておらず、今後は2026年8月までAndroid 17 QPR1がAndroid Beta Programとして継続的に提供され、2025年9月に提供予定の大型アップデート「Pixel Feature Drop」の内容を先取りできるようになっています。
QPRはGoogleが開発・販売する「Pixel」ブランドのスマホ・タブレット向けに四半期（3カ月）ごとに提供している大型アップデートとなるPixel Feature Dropを先行して試せるベータプログラムで、Android 12より実施されており、今回、そんなQPRのAndroid 17における第1弾となる2026年9月分のPixel Dropの内容を含むAndroid 17 QPR1が提供開始されました。
なお、ベータ版なので安定性やバッテリー、パフォーマンスなどのさまざまな問題がある可能性があり、アクセシビリティーが必要な人にとっては日常的な使用には適していない可能性があるとのことなのでご注意ください。その他、同社ではベータプログラムに参加する人には不具合を含めてフィードバックをして欲しいと案内しています。
Top Issues fixed in Beta 1
- Fixed a crash in the Default Print Service occurring during low ink conditions that prevents users from completing print jobs. (Issue #487545419)
- The Terminal app triggers an Application Not Responding (ANR) error that results in the application and device becoming unresponsive. (Issue #497465940)
- Resolved an issue where uncontrollable hardware audio processing on the voice communication path caused distortion and phase cancellation in VoIP applications. (Issue #494843726)
- Direct audio output may fail to open on devices using the AIDL audio HAL when playing audio streams longer than five seconds. (Issue #372064012)
記事執筆：memn0ck
