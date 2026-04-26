お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、テレビ番組の“やらせ指示”に従った過去を明かす場面があった。芸人がマラソンをするという企画に挑戦した有吉。テレビに出たい体力自慢が集まったが、俊足が取りえだったといい「本当に1位になりそうだった」と振り返る。しかし、番組のスタッフから「有吉さんじゃ盛り上がんないから、すいませんがちょっ