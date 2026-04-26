飾らない惜別の言葉は先輩としてのメッセージか、はたまたストーリーの続きを思い起こさせる“支配”の賜物か。米マット最高峰でパートナーとして共に戦った人気日本人女子レスラー同士のSNSでのやり取りがファンを泣かせている。【画像】“祭典”では妖艶なドレス姿に！ 日本人女子、“白塗り男”と記念ショットWWEスーパースターのカイリ・セインが26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。WWEからのリリースが発表されてから