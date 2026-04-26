【その他の画像・動画等を元記事で観る】全世界累計1,000万部突破！「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の、原作・井上堅二、漫画・吉岡公威による全裸系青春ダイビングコメディ『ぐらんぶる』。TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3のエンディング主題歌が、クロちゃんプロデュースの5人組のアイドルグループ・豆柴の大群が歌う「裸のマーメード」に決定。25日に行われたワンマンライブ「豆柴ダイビング」にて解禁となった。＜プ