TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3　ED主題歌は“豆柴の大群”が歌う「裸のマーメード」に決定！

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全世界累計1,000万部突破！「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の、原作・井上堅二、漫画・吉岡公威による全裸系青春ダイビングコメディ『ぐらんぶる』。

TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3のエンディング主題歌が、クロちゃんプロデュースの5人組のアイドルグループ・豆柴の大群が歌う「裸のマーメード」に決定。25日に行われたワンマンライブ「豆柴ダイビング」にて解禁となった。

＜プロデューサー：クロちゃんコメント＞



豆柴の大群のプロデューサー、クロちゃんです！ワワワワワァ〜♪

ぐらんぶるのいつでもどこでも発動する宴会がとくに好きで、見てるだけで青春を味わえるのがたまらない！

なので、そのED曲を任されるなんて夢のようだしん！

ED曲【裸のマーメード】は、ぐらんぶるの世界観をしっかり出せるようにと、色んなワードを入れて作詞させてもらいました。ノリ全開で最高の感動をお届けするしんよー！！

豆柴の大群のメンバーの歌声に、たくさんのぐらんぶる愛を込めて作ったので放送をお楽しみだしん！乾杯〜♪

＜豆柴の大群コメント＞



はじめまして。この度『ぐらんぶるSeason3』EDを務めさせていただきました、豆柴の大群のモモチ・ンゲールです。

豆柴の大群初となるアニメタイアップが、まさか『ぐらんぶる』になるなんて夢にも思っていませんでした！『ぐらんぶる』を観ていると、飲んで裸で騒いで恋愛して潜って、”あんな全力の青春時代があったなぁ”と、つい錯覚してしまいます。ED曲”裸のマーメード”はクロちゃんが作詞したのですが、そんな『ぐらんぶる』の世界を彷彿とさせるワードがたっぷり詰め込まれています！この夏は、『ぐらんぶるSeason3』を観て、【裸のマーメード】を聴いて、あったかもしれない(?)最高の青春を、もう一度味わっていただけたら嬉しいです！

●作品情報

『ぐらんぶる』Season 3

2026年7月〜TOKYO MX,BS11,MBSにて放送開始

＜Season 3イントロダクション＞

北原伊織が伊豆で大学生活を始めて数か月ー

居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた！

……というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ！

というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo（ピーカブー）」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。

そんな中、ダイビングショップ“ドルフィン”がパラオに支店を作ったが人手が足りないので手伝いに来てくれないかと奈々華から頼まれる伊織。しかし耕平はアニメがリアルタイムで見られないので海外には行きたくないと言っていた事を思い出し…

今夏、初の海外パラオで“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける！

Season 1配信

月額見放題サービス

dアニメストア、U-NEXT、バンダイチャンネル、Hulu、DMM TV、AT-DX

個別課金サービス

Prime Video、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、music.jp、ニコニコチャンネル、Rakuten TV、HAPPY!動画、カンテレドーガ

※放送・配信日時は都合により変更になる可能性がございます

Season 2配信

一般配信

ABEMA、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、Netflix、Disney+

DMM TV、FOD、アニメフェスタ、MBS動画イズム、TVer、Prime Video、ニコニコ動画、バンダイチャンネル

Hulu、J:COM STREAM、TELASA、milplus、Pontaパス

個別課金サービス

ビデオマーケット、music.jp、カンテレドーガ、ニコニコ動画、Prime Video、MBS動画イズム、HAPPY!動画

バンダイチャンネル、J:COM STREAM、TELASA、milplus

※放送・配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

【スタッフ】

原作： 井上堅二・吉岡公威「ぐらんぶる」（講談社「good! アフタヌーン」連載）

監督・音響監督・脚本：高松信司

エンディング主題歌：豆柴の大群「裸のマーメード」

アニメーション制作：ゼロジー×セイバーワークス

製作： ぐらんぶる３製作委員会

【キャスト】

北原伊織：内田雄馬

今村耕平：木村良平

古手川千紗：安済知佳

吉原愛菜：阿澄佳奈

時田信治：安元洋貴

寿竜次郎：小西克幸

古手川奈々華：内田真礼

浜岡梓：行成とあ

毒島桜子：山根綺

野島元：江口拓也

山本真一郎：榎木淳弥

御手洗優：花江夏樹

藤原健太：ロバート・ウォーターマン

工藤会長：福山潤

北原栞：諸星すみれ

乙矢尚海：青山吉能

古手川登志夫：川田紳司

水樹カヤ：水樹奈々

カリーナ：M・A・O

古手川紗耶華：大原さやか

チーフ：瀬戸麻沙美

マキ：洲崎綾

●リリース情報

『ぐらんぶる』Season 2

Blu-ray 発売中

【Vol.1】

・1話〜6話収録

価格：￥16,000＋税

https://grandblue-anime.com/bd/01.html

【Vol.2】

・7話〜12話収録

価格：￥16,000＋税

https://grandblue-anime.com/bd/02.html

各巻共通

初回版仕様：アニメ描き下ろしイラスト使用！デジパック＆スリーブ

初回特典：特製ブックレット（吉岡公威先生描き下ろしショート漫画収録）

吉岡公威先生描き下ろし「STOP！」シール

Season 1 Blu-ray BOX

発売中

https://grandblue-anime.com/bddvd/bdbox.html

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会

関連リンク

アニメ『ぐらんぶる』公式サイト

https://grandblue-anime.com/