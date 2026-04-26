オジュウチョウサンとのコンビでＪＧ１・９勝を挙げ、史上初の障害重賞完全制覇を達成したハードル界の名手・石神深一騎手＝美浦・フリー＝が、４月２６日の京都４Ｒ・障害４歳以上未勝利（直線ダート２９１０メートル＝１４頭立て）で、現役ラスト騎乗を終えた。フジフォンテ（セン７歳、美浦・粕谷昌央厩舎、父ロージズインメイ）の手綱を執って７着。中団で折り合って進め、気迫のこもったステッキで鼓舞し続けた。

「ホッとしましたね。レースも前で転ぶ馬が見えたし、やっぱりこの仕事は危ないなと思いました。無事に帰ってこられて、みんなに祝ってもらえて、ありがたいですよね」と率直な気持ちを口にした石神深騎手。先週１８日に中山競馬場で引退式を済ませ、最終週の２鞍に臨んだ。「引退式の時はまだ、もう１週競馬があるという緊張感がありました。今日はもう、いろいろと緩んで涙が出そうです」。万感の思いのラストライドだった。

レース後には横山典弘騎手、同期の川島信二元騎手、武豊騎手から花束を手渡され、笑顔で記念撮影。「やっぱり豊さんとか典さんに憧れてこの世界に入ったので。今日はグッとくるものがありましたね」と目を潤ませた。最後は胴上げで３度宙を舞い、騎手生活に別れを告げた。

今後は美浦・柄崎将寿厩舎で調教助手となる。長男・深道騎手はデビュー３年目。次男の龍貴さんも今春競馬学校に入学した。「今までは鬼のように厳しかったですけど、少し優しいお父さんになろうと思います（笑）。このまま少しずつでいいので、障害界が注目されていってほしい。トレセンにいますし、できる限り協力していきたいと思っています」。立場は変わるが、これまで通り息子たちの成長を見守り、競馬界、障害界の発展に尽力していく。