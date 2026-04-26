『後継者不在の法務対応』髙井章光編集代表有斐閣定価5720円（税込） 法律家として何を助言すべきか。後継者不在と事業承継・円滑な廃業・経営者保証を検討するための一冊。 『日本社会の余命』柴田元著晶文社定価2090円（税込） 日本の未来は私たち自身にかかっている――。経済、行政、制度を医療の視点から読み解く未来への提言。 『起業、個人事業、中小零細経営者のため